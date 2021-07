Levanto, pellegrinaggio e Messa del vescovo per San Giacomo

Cinque Terre - Val di Vara - Tutti gli anni a Levanto è sempre festa grande per il 25 luglio, ricorrenza di San Giacomo, titolare dell’antica confraternita locale. Quest’anno però la è ancora di più, per la concomitanza con “l’anno di San Giacomo”, che ha visto già aperta la “porta santa” nella chiesa della confraternita stessa. Il momento centrale della festa religiosa sarà, domenica prossima alle 11, la Messa solenne celebrata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. Il giorno prima si terrà invece il tradizionale pellegrinaggio a piedi che da Levanto raggiungerà il santuario di Soviore per poi tornare alla “porta santa”. Il pellegrinaggio sarà guidato dal levantese padre Dario Scopesi, della congregazione di San Filippo Neri di Genova, che lungo il percorso terrà alcune meditazioni. Il ritrovo per la partenza sarà sabato mattina alle 7.30 alla Porta dell’Acqua, il ritorno tra le 17.30 e le 18, con la celebrazione della Messa. Tutti possono partecipare. Oggi intanto, sempre nella chiesa della confraternita, alle 18.30 viene presentato il restauro di due grandi tele seicentesche dedicate ai Santi Pietro e Paolo, poste nel presbiterio. Le tele facevano parte della quadreria del demolito convento degli Agostiniani.