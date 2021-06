Levanto, intervento sulla Sp 43

Cinque Terre - Val di Vara - Procedono su più fronti, secondo un piano di intervento di somma urgenza, le opere di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria lungo la Sp43 di Levanto. In questi giorni i due cantieri attivi sono entrati nella fase strutturale degli interventi previsti, il tutto conciliando la presenza dei siti di lavoro con la necessità di garantire i minimi disagi lungo un’arteria fondamentale per gli spostamenti estivi in particolare in chiave turistica. Il primo cantiere lungo la Sp43 di Levanto è in località Albero d’Oro, dove è in corso il ripristino definitivo del ponte sul Rio Fontana. Si tratta di un’opera che ha richiesto un investimento di oltre 130 mila euro più oneri ed iva.



Il secondo cantiere, anch’esso lungo la Sp43 di Levanto, è in località Legnaro di Levanto e qui è in corso la messa in sicurezza ed il rafforzamento del sito, con il ripristino della regolare sede stradale, per un cedimento di valle. In questo caso l’investimento è di 85mila euro più oneri ed iva. Negli ultimi giorni il servizio tecnico della Provincia ha attivato il “cantiere mobile” in tre aree del territorio spezzino per garantire sfalci e pulizia delle tratte lungo strada. In parallelo si sta sviluppando anche l’attività di verifica, e successivo intervento, per la messa in sicurezza delle grandi infrastrutture, in particolare sulla rete dei ponti, questo secondo una programmazione a lungo termine. Già dalle prossime settimane dovrebbero essere emessi i primi provvedimenti propedeutici agli interventi.