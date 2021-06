Levanto: inizia domenica prossima l’"anno di San Giacomo"

Cinque Terre - Val di Vara - Da secoli è molto forte a Levanto la devozione all’apostolo Giacomo, patrono della città e titolare della plurisecolare confraternita omonima. Levanto era infatti una delle tappe via mare dall’Italia per raggiungere Santiago di Compostela. Poiché il 2021, essendo un anno nel quale la festa di San Giacomo, il 25 luglio, cade di domenica, è considerato “anno di San Giacomo”, celebrato in tutta Europa e nel mondo, si comprende come anche Levanto stia preparando iniziative importanti. La prima sarà domenica prossima 4 luglio. Alle 17.30 il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti aprirà la “porta santa” nell’oratorio dedicato all’apostolo, sede della confraternita. Tutti i fedeli sono invitati. Altre celebrazioni saranno ovviamente il 25 luglio.