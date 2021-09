Levanto, elisoccorso esteso alle ore notturne

Cinque Terre - Val di Vara - Il servizio di elisoccorso a supporto delle emergenze sanitarie gestite dal 118, attualmente operativo nelle ore diurne presso il campo sportivo “Raso-Scaramuccia”, in località Moltedi, a Levanto, sta per estendere la sua attività anche alle ore notturne.

Nella riunione di mercoledì 8 settembre, la giunta del Comune rivierasco ha infatti deliberato l’atto di indirizzo con cui dispone la realizzazione di tutte le misure necessarie per consentire il decollo e l’atterraggio dei velivoli 24 ore al giorno indicate espressamente dalla “Commissione tecnica elisoccorso” della Regione Piemonte (incaricata dall’Asl 5) in seguito ad un sopralluogo nell’impianto effettuato lo scorso 23 marzo.



“Si tratta sostanzialmente di collocare segnalazioni a terra e dispositivi luminosi (a led alimentati da pannelli fotovoltaici) sulle recinzioni per segnalare la posizione esatta della piazzuola di atterraggio; di attivare le torri-faro che proiettano la luce sull’area; di installare la cartellonistica informativa che indichi le norme di gestione dell’area e di sicurezza”, spiega l’assessore alla protezione civile, Alice Giudice.

L’area è stata ricavata sul lato corto del rettangolo del campo da calcio, lato mare, e nelle ore diurne è in funzione dal 2009, quando il servizio degli elicotteri venne autorizzato dopo aver disposto l’abbassamento da sei a due metri e mezzo della recinzione in quella zona della struttura sportiva.

“Con l’ampliamento della possibilità di utilizzo della piazzuola a tutta la giornata, il servizio 118 si arricchisce di un importante tassello a garanzia delle emergenze sanitarie più critiche - commenta Giudice - Un passo avanti fondamentale per la sicurezza sia dei residenti che dei turisti che sempre più numerosi scelgono quest’area ligure per le vacanze e che adesso lo potranno fare con la consapevolezza di essere soccorsi e assistiti nella maniera più rapida anche la notte”.