Levanto, da lunedì entra in vigore la ztl estiva

Cinque Terre - Val di Vara - Entra in vigore lunedì 14 giugno, e rimarrà attiva fino a lunedì 13 settembre, la disciplina estiva del traffico all’interno della Ztl con l’ingresso da via Jacopo. Le nuove limitazioni, più stringenti rispetto a quelle in vigore in primavera e in autunno, scattano ogni giorno (senza distinzione tra festivi e feriali) alle 14 e terminano il giorno successivo alle 7.30.

Durante questo lasso di tempo possono accedere alla ztl solamente i veicoli autorizzati. Tutti gli altri mezzi non posso entrare in via Jacopo, ma devono svoltare alla fine di via Rimembranza su via Zoppi e poi immettersi nel tratto finale di corso Italia non soggetto alla ztl per tornare verso l’incrocio con corso Roma.