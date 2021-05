Levanto: contributi sugli affitti, il bando scade il 7 giugno

Cinque Terre - Val di Vara - Scadono il prossimo 7 giugno i termini per partecipare al bando del Comune di Levanto per la concessione di contributi a favore di nuclei familiari che nell’anno 2020 hanno sostenuto canoni di locazione di immobili con un alto grado di incidenza sul reddito. Testo e documentazione per presentare le richieste sono scaricabili dal sito dell’ente (www.comune.levanto.sp.it) nella sezione “Bandi e concorsi” (presente anche in home page), da “Gazzetta amministrativa” (sezione “Bandi di gara e contratti”) e dall’Albo pretorio on line, ma possono anche essere ritirati presso l’ufficio “Assistenza sociale” del Comune previo appuntamento telefonico ai numeri 0187.802233, 0187.802246 e 0187.1677494 (attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) o ricevuti tramite mail inviando una richiesta

all’indirizzo: politichesociali@comune.levanto.sp.it. Le domande devono pervenire all’ufficio “Servizi sociali” entro le ore 12 del 7 giugno, sia consegnandole di persona (sempre previo appuntamento telefonico), sia inviandole alla mail politicheociali@comune.levanto.sp.it con allegata la documentazione richiesta.