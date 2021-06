Le Cinque Terre entrano nei grandi cammini italiani da fare col cane

Cinque Terre - Val di Vara - La pandemia ha cambiato le nostre vite e anche il nostro modo di viaggiare. Si cercano soluzioni siciure, viaggi Covid Free. TripForDog lancia un nuovo modo di fare vacanza: tour privati auto guidati. Sono organizzati in base alle singole esigenze delle persone, famiglie o amici che partecipano. Si viaggia solo con il gruppo personale con cui si è prenotato. Si passa da una tappa all’altra supportati da una app che indica i percorsi. Inclusa nella prenotazione il supporto 24h, veterinario nelle vicinanze, trasporto dei bagagli da una tappa all’altra. “Una vacanza in sicurezza con il proprio amico a quattro zampe – commenta Marco Fabris ideatore di TripForDog – Da tempo viaggio con il mio cane, abbiamo studiato le migliori soluzioni possibili, abbiamo selezionato ristoranti dove i cani possono entrare in sala a, se possibile, abbiamo uno spazio esterno protetto dove potere scorrazzare in libertà e sicurezza. Negli alberghi in camera si trova sempre una ciotola per l’acqua per il nostro amico peloso”.



Quattro i cammini individuati: dalla via Franchigena, che tocca e lambisce anche la provincia della Spezia, alle Langhe fino alla Val Maira e alle nostre Cinque Terre. Si ipotizza petranto un percorso di 5 giorni con partenza da Monterosso. Si passa da Vernazza, Corniglia con base a Monterosso per poi passare a Levanto, Bonassola, Framura e Devia Marina. Si cammina lungo sentieri costieri ricoperti di fiori selvatici, boschi profumati di ginepro e di pino marittimo, stupendi vigneti e limoneti che scoprono scorci panoramici sul mare, che sarà una presenza costante durante tutto il tuo tragitto, regalandovi viste mozzafiato. Si potranno assaggiare i famosi prodotti locali liguri: previste cene con pesce fresco appena pescato, trenette fatte a mano con il pesto originale accompagnato da un bel bicchiere fresco di vino bianco.