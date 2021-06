Lavori finiti, riapre il Verde Azzurro tra Monterosso e Corniglia

Cinque Terre - Val di Vara - Il Sentiero verde azzurro che collega Monterosso, Vernazza e Corniglia torna nella piena disponibilità degli scarponcini degli escursionisti. Oggi infatti l'intero tratto del 592, completati i lavori, è di nuovo fruibile. Il suggestivo percorso costiero è stato oggetto di una serie di opere di manutenzione straordinaria avviate nel dicembre 2020, a cura del Parco nazionale delle Cinque Terre, che hanno migliorato la percorribilità dell'itinerario e mitigato il rischio. La riapertura è stata disposta dalle ordinanze dei Comuni di Monterosso e di Vernazza a seguito dell'esecuzione degli interventi finanziati dal Parco e della messa in sicurezza di un muro che insisteva sul sentiero, lato Monterosso, ricadente nella proprietà dell'Hotel Porto Roca.



L'intervento è costato oltre 365mila euro, circa 100mila dei quali si sono aggiunti al conto iniziale per alcune criticità emerse in corso d'opera. I principali lavori realizzati dalla ditta incaricata hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione dissestata e mancante, la ricostruzione di muri a secco di sostegno e di gradini in pietra, la sostituzione di staccionate e altri manufatti usurati, la sistemazione di canalette in legno per la regimazione delle acque meteoriche. A queste si sono aggiunte ulteriori opere di mitigazione del rischio, a seguito di un nuovo movimento franoso, che ha causato il crollo di una consistente porzione di muri a secco, sia sotto che sopra la sede del sentiero in prossimità dell'imbocco da Vernazza. Il peso del terreno saturo d'acqua, unito alla vegetazione rampicante, avevano infatti contribuito a scalzare la testa del muro sottostante la staccionata, provocando il crollo di circa quindici metri lineari di muro. Durante il sopralluogo i tecnici del Parco avevano inoltre riscontrato danni lungo i muri a monte del tratto, con cedimenti e deformazioni del paramento.