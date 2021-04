Lavori di digitalizzazione rete elettrica a Pignone

Cinque Terre - Val di Vara - Si avvia a conclusione il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica del territorio, con particolare riferimento alle attività di digitalizzazione del sistema.



E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, informa che domani, martedì 20 aprile, proseguiranno gli interventi di digitalizzazione e potenziamento del sistema elettrico nel comune di Pignone. Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica procederanno ad effettuare operazioni propedeutiche alla successiva posa della fibra ottica. Verrà, inoltre, ottimizzato l’assetto di rete con una distribuzione dei carichi più equilibrata.







I lavori, che devono essere effettuati in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, saranno svolti dalle 08:30 alle 10:30. Le vie interessate saranno: piazzale Casale 12, da 18 a 20, 3, da 35 a 37, da 51 a 51a, 57, 65, 73, 77, 83, sn, sn1, sn2, sn3, cant; v Rigola Casale da 74 a 74a, da 108 a 108a, 134, da 150 a 150a, 248, 252, 256, 163, 183, sn, sn1; v Valletta Casale 22, da 48c a 50, 56b, 82, 148, 19, 43, 61, 69, sn4, sn1, sn5,sn3, sn2, can 21; v Piano Casale 20, 172b, 31, 35, 61, 111, 163, 173, 303, 507, sn, sn4, sn1, sn2, sn3; v Ferriera 108, 116, 240, 225, sn, sn, sn3, sn2; loc Sottovilla 296c, 169, sn1, sn2; v Castellaro 4, 28, 5, 19a, 35, sn; loc Cavezzale 118, da 69 a 69a; loc Pastine Casale sn2; loc Villa Casale 832, 10, 26, 32, 1210, 37, sn, sn1, sn2; loc Campi Casale sn; v Ponte 107; v Casale sn; v Trinita' 26c, 156, 160, 53, 93, 107, da 139 a 141, da 145 a 145a, 159, 181, sn, sn1, sn2, sn3; loc Catornola 8, da 12 a 12b, 28, 36, 180, 15, 21, 53, 327, sn1, sn2; loc Cappelletta 580, 605, sn1, sn3, sn2; loc Bastia 17, 187, 195, 199, 207; loc Fornello 2, 1, sn1; loc Sottovilla 15.



I lavori proseguiranno venerdì 23 aprile, con orario 08:30 – 14:30, sempre nelle stesse zone.







Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.



Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.



Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.



(foto: repertorio)