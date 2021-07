Lassù fra Lunigiana e Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - L’ ultima attività di collaborazione tra il Comune di Rocchetta di Vara e l’associazione Mangia Trekking a scopo sportivo-culturale, condotta dalle neo guide dell’associazione, la docente di scienze motorie Alessandra Borio e il manutentore di sentieri Giorgio Berettieri, con la prof.ssa Giulia Fiorillo (anche delegata FAI) impegnata a fotografare le bellezze naturali, è stata realizzata nei territori comunali, fra l’alta Val di Vara e la Lunigiana. Si è trattato di una iniziativa di cammino in territori caratterizzati da grandi pascoli, lungo le direttrici del mare, delle valli e delle montagne. Sono attività che hanno lo scopo di far conoscere le peculiarità turistiche dei luoghi attraversati.



La giornata di cammino è stata caratterizzata anche da una piacevole e gradita sosta ai Casoni presso una tradizionale azienda agricola (Di. La. Je) per degustare alcune specialità tipiche delle montagne (funghi, polenta e cinghiale). Considerato il largo consenso ed il gradimento, che riscontrano, soprattutto oggi, nel post coronavirus, questo genere di attività all’aria aperta, salutari ed adatte a persone di ogni età, l’Alpinismo Lento disponibile a fornire gli opportuni suggerimenti, invita tutti coloro che amano vivere delle serene avventure negli ambienti naturali ed incontaminati,

a salire in quota e venire al Passo dei Casoni.