Intesa tra Parco e pescasportivi per tutelare la trota mediterranea

Cinque Terre - Val di Vara - Tutelare e conservare la trota mediterranea nel Fiume Vara e nei torrenti del suo bacino: questo l'obbiettivo della convenzione con cui il Parco di Montemarcello, Magra e Vara intende legarsi alle associazioni della pesca sportiva (Arcipesca FISA, Ass. Italiana LIBERA PESCA, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, Italcaccia e Italpesca, U. N. Enal Caccia Pesca e Tiro), perseguendo una finalità che si inserisce nel progetto Life streams - che intende recuperare il ceppo del salmo cettii e ripopolare di tale specie i corsi d'acqua -, di cui Via Paci è partner beneficiario dal settembre 2019. La convenzione prevede da parte delle associazioni interventi di pesca selettiva e ripopolamento di fauna ittica delle acque interne secondo le indicazioni dell’ente; interventi di monitoraggio ecologico e della fauna ittica nei torrenti interessati dal progetto; impiego delle guardie eventualmente appartenenti alle associazioni nello svolgimento di attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme e disposizioni poste a tutela del patrimonio ittico e di controllo sull'esercizio di pesca nei corsi d'acqua interna; partecipazione a incontri divulgativi sulla fauna ittica e ad eventuali corsi formativi sulla gestione ittica e sulla vigilanza eventualmente organizzati dal Parco o da altri soggetti beneficiari del progetto Life streams. Nell'ambito dell'intesa l'ente di tutela ambientale si impegna a riconoscere fino a 3mila euro all'anno (30 euro a volontario per ogni giorni di attività prestata) alle associazioni a titolo di contributo per le spese sostenute. La convenzione prevede altresì, da parte del Parco, la messa a disposizione delle associazione pescasportive, da parte del Parco, di strutture, dotazioni e personale, a supporto delle operazioni previste dalla convenzione.