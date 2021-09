Il vescovo di Chiavari al santuario del Dragnone

Cinque Terre - Val di Vara - Sarà il nuovo vescovo di Chiavari, Giampio Devasini, a presiedere mercoledì prossimo la Messa solenne della festa mariana dell’8 settembre al santuario della Madonna del Dragnone, nel territorio della Pieve di Zignago. Chiavari, come è noto, confina con l’alta Val di Vara e molte devozioni vedono uniti nel corso dell’anno i fedeli delle due diocesi. Monsignor Devasini presiederà la Messa alle 11. Altre Messe saranno celebrate alle 9 e alle 10. Il santuario sarà aperto alle 8, mentre alle 14.30 ci sarà la recita del Rosario e alle 15 il canto dei Vespri. Sabato prossimo sarà poi celebrata, sempre al Dragnone, la festa del Nome di Maria. Una Via Crucis prenderà il via alle 16 dalla Foce del Castellaro per arrivare al santuario, dove sarà celebrata la Messa vigiliare. In caso di forte maltempo le celebrazioni del giorno 8 saranno nella chiesa di Pieve e al santuario domenica prossima.