Il sacrificio di Borrotzu, che salvò settanta abitanti di Chiusola

Cinque Terre - Val di Vara - La mattina del 5 aprile 1944 settanta abitanti del paesino di Chiusola di Sesta Godano, accusati dai nazifascisti di appoggiare partigiani e ribelli, vennero salvati dal volontario sacrificio del tenente Piero Borrotzu, torturato e ucciso sul piazzale della chiesa da un plotone della Guardia nazionale Rsi e dalle Ss. Con la Colonna Giustizia e Libertà Borrotzu aveva compiuto innumerevoli azioni di sabotaggio e di disturbo ai presidi nazifascisti in Val di Vara. Una delle Brigate partigiane 'Matteotti' della sesta zona operativa che libereranno Genova porterà il suo nome.

A lui è stata conferita la Medaglia d'Oro al valor militare per la Resistenza e la Laurea ad honorem dall'Università di Sassari, a lui sono dedicate tre scuole (due in Sardegna e una a Sesta Godano), una piazza alla Spezia e a Sesta Godano e una Via a Vezzano Ligure, paese nativo della mamma. Immancabile il ricordo dell'amministrazione comunale di Sesta Godano (nella foto, il sindaco Marco Traversone) ha ricordato i valoroso sacrificio del tenente Borrotzu, nato cent'anni fa, il 25 aprile 1921.