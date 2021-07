Il centro di raccolta di Brugnato apre anche agli abitanti della vicina Borghetto

Cinque Terre - Val di Vara - Acam Ambiente informa che da lunedì 19 luglio anche gli utenti del Comune di Borghetto di Vara potranno utilizzare il Centro di Raccolta del Comune di Brugnato per conferire vari rifiuti, opportunamente separati, come: ingombranti, Raee (lavatrici, pc, stampanti, ecc), imballaggi in carta, cartone, vetro e legno, sfalci e potature, etc. Il Centro di Raccolta sito in Via delle Colonie - Loc. Le Fondeghe a Brugnato effettua i seguenti orari: mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 12.30. Sul sito di Acam Ambiente www.acamambiente.com è possibile consultare gli orari di apertura e le regole di accesso a tutti i Centri di Raccolta della Provincia della Spezia.