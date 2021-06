Il Parco delle Farfalle cresce e si diffonde: la seconda struttura aprirà a Riccò del Golfo

Cinque Terre - Val di Vara - "Mi piace andare al Parco delle Farfalle perché è un luogo bellissimo e ci sono tante attività da fare insieme ai miei compagni e agli animatori": così Nicholas, alunno dell’istituto comprensivo “A. Manzoni” ISA 20 di Bolano, ha espresso la gioia di tutti i bambini che da quattro anni frequentano il Parco delle Farfalle a Ceparana di Bolano, il progetto di animazione e inclusione sociale del centro socio-educativo “Il Nuovo Volo”, realizzato dall’associazione Su la Testa Onlus con il contributo di Fondazione Carispezia, gestito dalla Cooperativa Lindbergh in collaborazione con Nuove Generazioni Onlus e Pubblica Assistenza Ceparana, insieme agli altri spazi aperti al pubblico, la libreria e la bottega artigianale, dove lavorano persone diversamente abili.

Al quarto compleanno del Parco sono intervenuti tutti i sindaci del territorio che, nell’ambito del Distretto socio-sanitario 17 diretto da Marco Formato, "ha visto crescere nel tempo il Parco delle Farfalle come un modello di coesione sociale e di identificazione al servizio di tutta la collettività",come ha dichiarato il sindaco di Bolano Alberto Battilani insieme ai colleghi di Follo, Calice al Cornoviglio e Riccò del Golfo di La Spezia. "Perché il Parco delle Farfalle è nato e si è sviluppato in modo sostenibile grazie ai legami tra tutti coloro che si sono coinvolti fin dall’inizio nella sua realizzazione e soprattutto nella gestione quotidiana, anche durante il periodo del lockdown" ha sottolineato la psicologa Enza Famulare, responsabile del cse Il Nuovo Volo e ideatrice del progetto del parco insieme a Pasquale Giacomobono, presidente dell’associazione Su la Testa Onlus e assessore ai Servizi sociali del Comune di Follo. Progetto che ora sarà replicato presso il Comune di Riccò del Golfo, come ha annunciato il sindaco Loris Figoli svelando i piani dell’amministrazione per la sistemazione a verde pubblico di un’area in cui si sta completando la costruzione di edifici residenziali, dove sorgerà il parco grazie al coinvolgimento del nido d’infanzia Mago Verdino.

Durante la festa, animata dalla diretta live condotta da Simone e Danilo di Radio Rogna, web radio che organizzerà insieme al Nuovo Volo e a Isforcoop un corso per giovani e adulti disabili da formare al lavoro in radio, sono state posizionate le nuove coloratissime farfalle realizzate dai bambini della scuola Manzoni ed è stato svelato il murales “Curacolore”, disegnato dall'artista Katia Castellani, che sarà colorato da bambini e adulti abituali frequentatori del parco. Gran finale con la distribuzione della “torta a pacchetti” realizzata in collaborazione con le imprese dolciarie locali Censoplano e Baldassini.