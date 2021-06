Il Moto club Brenco si immerge per pulire i fondali di Deiva Marina in memoria dell'amico Efrem

Cinque Terre - Val di Vara - Questa sera il Moto club Brenco presenterà nell'ambito di un apericena che si svolgerà nella sede di Deiva Marina Service l'iniziativa che prenderà vita domani, sabato 19 giugno, nelle acque antistanti il borgo rivierasco.



"Una giornata dedicata alla pulizia dei fondali del nostro meraviglioso e prezioso mare con la collaborazione della Proloco di Deiva Marina e del Rimorchiatore Tagis, barca ministeriale su cui lavorava il nostro compianto amico Efrem, motociclista, membro del club e sempre in prima linea in tutti i progetti di salvaguardia ambientale", spiegano dal club.

Il Moto club Brenco, prima di essere un gruppo commemorativo di motociclisti di vario genere e stampo, è un gruppo di collaboratori.

"Da sempre - proseguono da Deiva - il nostro motto è "aiutateci ad aiutare" e grazie anche al sostegno di altre associazioni, siamo sempre riusciti a portare avanti tante iniziative benefiche. Quest'anno per iniziare la stagione abbiamo deciso di portarne avanti una su tutte, in memoria di Efrem, uno dei nostri pilastri portanti che ci ha lasciato all'inizio di maggio. Per tutti noi, per tutti voi e soprattutto per Efrem, siamo lieti di comunicarvi che questa iniziativa ci riempie d'orgoglio. Grazie a tutti quelli che hanno reso tutto ciò possibile. Grazie a tutti quelli che vorranno partecipare e ricordare un amico".