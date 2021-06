Il Comune di Sesta Godano cerca un agente di Polizia locale

Cinque Terre - Val di Vara - C'è tempo fino a mezzogiorno del 15 giugno per partecipare alla manifestazione di interesse del Comune di Sesta Godano per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto da agente di Polizia Locale categoria C. La scelta sarà fatta fra i soggetti collocati in graduatorie di enti pubblici che aderiranno al bando.

Le domande dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo o inoltrate con lettera raccomandata oppure inviate via Pec.

Info sul sito del Comune.