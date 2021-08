Guasto alla rete idrica di Riccò del Golfo, autobotti sul territorio

Cinque Terre - Val di Vara - In riferimento al guasto verificatosi all’impianto di sollevamento che dal Comune della Spezia adduce acqua alla rete di distribuzione del Comune di Riccò del Golfo, Acam Acque informa che, in attesa di concludere il ripristino della fornitura idrica, è stato attivato un servizio di approvvigionamento sostitutivo con autobotti posizionate sul territorio, e precisamente nelle sottoelencate zone:



Parcheggio val Graveglia bivio Polverara

Parcheggio “Zeromeno”

Parcheggi Ristorante il Giglio

Abitato Polverara

Val Graveglia in prossimità Ristorante Claudia



In base alle necessità le botti potranno essere spostate per garantire ulteriori rifornimenti alle utenze.