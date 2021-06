Gli ambientalisti contro la ricerca mineraria in Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Giovedì 10 giugno (ore 18), presso l'area pubblica davanti al distaccamento dei Vigili del fuoco di Brugnato, le associazioni ambientaliste organizzano un'assemblea pubblica contro i progetti di ricerca mineraria in Val di Vara e nel Levante Ligure. "Recentemente una società australiana ha presentato al Mistero dell’Ambiente una richiesta di valutazione di impatto ambientale su un progetto di ricerca mineraria che coinvolge sia la Provincia di Genova che quella della Spezia. In particolare nella nostra provincia sono interessati i siti di Maissana e Varese Ligure. Esprimiamo una netta contrarietà a questa scelta perché la ricerca di cui in oggetto non è fine a se stessa, ma propedeutica alla riapertura o apertura di miniere". Così si esprimono Legambiente, Lipu, VAS, No discariche in Val di Vara, Italia Nostra e WWF.

"Se venisse portata avanti una nuova attività estrattiva si rischierebbe di inficiare un modello economico produttivo ed ambientale dei nostri territori che è incentrato sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio, delle caratteristiche dei borghi storici, dell’agricoltura biologica e del turismo consapevole". Per questo le associazioni firmatarie indicono un’assemblea pubblica alla quale sono invitati "tutti i cittadini, le amministrazioni comunali della Val di Vara nonché esponenti di altri enti istituzionali e le forze politiche".