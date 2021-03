Giornate campali per la Croce rossa di Levanto: "Sforzo immane"

Cinque Terre - Val di Vara - "Non accadeva da qualche anno, se non per San Giacomo: tutte le nostre 4 ambulanze fuori contemporaneamente, oltre a 2 automediche. Per fortuna non per casi gravi ma soprattutto per servizi programmati". Lo raccontano i volontari della Croce rossa di Levanto in una giornata campale che ricordano: "È uno sforzo immane quello che stiamo affrontando in questi giorni e che proseguirà per tutta la settimana:12 ore di ambulanza a supporto del GSAT alla Spezia (tamponi a domicilio e visite ai pazienti affetti da Covid), trasporti di ultraottantenni non deambulanti che devono ricevere la seconda dose del vaccino, assistenza sanitaria al centro vaccinale e come sempre, sede operativa h24 e postazione infermieristica 118 Spezia Soccorso (solo stamani 3 uscite dell’ambulanza 118 e 2 dell’autoinfermieristica). Per un totale di: 16 operatori impiegati solo oggi. Un grazie enorme ai nostri #Volontari e dipendenti".