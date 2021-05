Ex liceale del Costa indossa l'abito talare

Cinque Terre - Val di Vara - Per il diminuito numero delle vocazioni erano parecchi decenni che un giovane di Levanto non diventava sacerdote. Oggi pomeriggio, invece, alle 16, nella cattedrale di San Lorenzo in Genova, il levantese Dario Scopesi sarà ordinato sacerdote dall’arcivescovo metropolita Marco Tasca, attraverso i riti solenni dell’imposizione delle mani e della preghiera consacratoria. Saranno presenti anche numerosi suoi concittadini.

Dario Scopesi è nato a Genova il 24 gennaio 1987 ma ha vissuto a Levanto sino al 2014 con i genitori e con la sorella. Dopo le scuole dell’obbligo, ha frequentato alla Spezia il Liceo classico “Lorenzo Costa” e successivamente l’Università degli studi di Pisa, con indirizzo “Scienze dei beni culturali”, per il ramo archeologico. Nel 2014 è entrato nella congregazione dell’Oratorio di “San Filippo Neri”, che a Genova ha la sua sede in via Lomellini. Dal 2015 al 2020 ha frequentato la Scuola di Teologia dell’Italia Settentrionale nel seminario arcivescovile genovese “Benedetto XV”. A Levanto fa parte della confraternita di San Giacomo apostolo.

Le prime Messe solenni del nuovo sacerdote saranno due: mercoledì prossimo 26 maggio a Genova, nella chiesa di San Filippo Neri, e domenica 6 giugno alle 18 a Levanto, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea apostolo.