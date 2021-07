Eutanasia legale, da oggi si può firmare anche a Follo

Cinque Terre - Val di Vara - La raccolta firme per il Referendum Eutanasia Legale, promosso dall’Associazione Luca Coscioni, prende ufficialmente il via oggi anche nel comune di Follo. Obiettivo sono le 500.000 firme da raccogliere a livello nazionale entro il 30 settembre.

Nel Comune di Follo, in particolare, le firme saranno raccolte presso l’ufficio Stato Civile - Telefono 0187/599922 - Email statocivile@comunefollo.it tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle 12,00

Al momento, inoltre, sono previsti anche tavolo di raccolta firme per le seguenti date e posizioni:

Sabato 10 Luglio a Piano di Follo, Piazza Matteotti dalle ore 08,00 alle 13,00

Domenica 11 Luglio a Piana Battolla, Piazza Turati dalle ore 08,00 alle 13,00

Sabato 24 Luglio a Piano di Follo, Piazza Matteotti dalle ore 08,00 alle 13,00

Domenica 01 Agosto a Piana Battolla, Piazza Turati dalle ore 08,00 alle 13,00



Verranno prossimamente organizzati altri tavoli e ne verrà data tempestiva comunicazione. A QUESTO LINK la mappa consultabile per scoprire il luogo più vicino dove firmare.





Il Referendum per l’Eutanasia Legale è stato depositato su iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni lo scorso 20 aprile in Corte di Cassazione.



Il testo prevede una parziale abrogazione dell’art. 579 del codice penale (“omicidio del consenziente”), che impedisce la realizzazione di ciò che comunemente si intende per “eutanasia attiva” (sul modello olandese o belga). In caso di approvazione, si passerebbe dal modello dell’”indisponibilità della vita”, sancito dal codice penale del fascismo nel 1930, al principio della “disponibilità della vita” e dell’autodeterminazione individuale, già introdotto dalla Costituzione, ma che deve essere tradotto in pratica anche per persone che non siano dipendenti da trattamenti di sostegno vitale (per i quali è invece intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza Cappato - Antoniani).



Il Referendum per l’Eutanasia Legale è promosso da Associazione Luca Coscioni e fanno finora parte del Comitato Promotore: Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano, Eumans, Volt, Più Europa, Possibile, Sinistra italiana, Federazione dei Verdi. Il Comitato è aperto all’adesione di associazioni, partiti, movimenti sindacati e altre organizzazioni trai i primi sostenitori ci sono là ARCI nazionale e la CGIL nuovi diritti.