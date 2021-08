Efficientamento energetico per il Cea, indetta la manifestazione di interesse

Cinque Terre - Val di Vara - Parte un'indagine di mercato, al Parco nazionale delle Cinque Terre, diretta all’individuazione di operatori economici per l'affidamento degli interventi di efficientamento energetico del Centro di Educazione Ambientale di Torre Guardiola a Riomaggiore.

L'importo complessivo a base di gara è di 96mila 150 euro al netto dell'Iva. In particolare: "L'efficientamento dell'edificio destinato a Centro di Eduaizone Ambientale del Parco è finanziato nell'ambito del progetto Parchi per il Clima del Ministero per la transizione ecologica- si legge in una nota del Parco -. Con il presente avviso l'Ente Parco, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 424 del 28.07.2021, intende avviare l'istruttoria necessaria per individuare l'operatore economico per affidare i lavori di efficientamento energetico del Centro di Educazione Ambientale di Torre Guardiola, anche attraverso un'indagine di mercato volta identificate le soluzioni presenti sul mercato, idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente Parco nonché la platea di potenziali affidatari".

L'avviso e la relativa documentazione sono disponibili anche nella sezione del portale dell'Ente Parco seguendo il percorso: Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura qui.