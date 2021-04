Due bikers e una bimba da recuperare, esercitazione a Beverino

Cinque Terre - Val di Vara - Due bikers infortunati e una bambina dispersa in zone impervie. No, per fortuna non è successo davvero, ma meglio essere sempre pronti e organizzati. E così il Soccorso alpino della Spezia ha deciso di impiegare il weekend di Pasqua per un'utile e articolata esercitazione. Le operazioni si sono svolte a Beverino, in località Madonna di Sana, grazie all'ok del sindaco Massimo Rossi. Per la simulazione sono stati messi in campo venti volontari con l’aggiunta di unità cinofile e droni. Sul posto erano presenti anche i carabinieri. I tecnici del Soccorso alpino erano tutti dotati di radio Gps in modo che il centro coordinamento ricerche, che seguiva il tutto attraverso quattro computer, avesse la possibilità di monitorare e coordinare costantemente la posizione delle squadre; una supervisione certosina e dettaglia, in grado di far setacciare le varie zone in modo mirato, senza ripassare su aree già battute.



"È stata un'esperienza veramente interessante e proficua – commenta il sindaco Massimo Rossi -. Ho avuto modo di conoscere persone motivate e con indubbie capacità professionali e umane messe a disposizione per la collettività anche nelle situazioni più critiche. Ho avuto la possibilità di vedere in opera una attrezzatura di tutto rispetto, grazie alla sensibilità di Regione Liguria, che ha contribuito anche all'acquisto del mezzo adibito al centro computerizzato di coordinamento ricerche. Prossimamente, in merito a questo tipo di operazioni, come Amministrazione comunale intendiamo organizzare un incontro formativo con la Squadra comunale di Protezione civile”.