Don Elio Bertoni nominato “parroco emerito”

Cinque Terre - Val di Vara - Con un recente decreto il vescovo Luigi Ernesto Palletti, preso atto della rinuncia di don Elio Bertoni all’incarico di parroco di Groppo, in comune di Sesta Godano, lo ha nominato parroco emerito ai sensi del canone 185 del Codice di diritto canonico. Il vescovo ha così inteso riconoscere il “significativo” legame con la parrocchia al decano dei parroci in attività di servizio. Ordinato sacerdote nel 1955, infatti, don Elio, che nel 2021 compirà novant’anni, divenne parroco a Groppo nel 1957, sessantaquattro anni fa. L’incarico venne poi cumulato negli anni con la guida di altre parrocchie e, dal 2011, con quello di canonico della concattedrale di Brugnato. Il decreto vescovile fa inoltre riferimento alla beata Itala Mela: quando il giovane don Bertoni era curato ai Santi Giovanni e Agostino alla Spezia, infatti, proprio a Itala, malata in casa, portava il conforto della Comunione, ed è quindi l’ultimo sacerdote vivente ad averla comunicata.