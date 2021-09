Diffida al Parco: "Attestata falsamente disponibilità Fipsas"

Cinque Terre - Val di Vara - Atto di diffida nei confronti del Parco di Montemarcello, Magra e Vara. A presentarlo, il Comitato regionale della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee. Scrive nelle premesse della diffida il presidente regionale Fipsas, Marco Imparato: “in data 25 agosto 2021 questo Comitato regionale riceveva dall’Ente Parco in indirizzo una comunicazione, a mezzo e-mail, con la quale, su disposizione del Presidente dott.ssa Eleonora Landini, ci veniva proposta una 'bozza di convenzione' affermando che il documento era stato precedentemente “condiviso” dalla nostra Federazione per il tramite dei contatti della Spezia; in data 26 agosto 2021 lo scrivente Comitato rispondeva alla suddetta comunicazione evidenziando che il documento non era mai stato inviato all’attenzione della sezione provinciale Fipsas della Spezia e tanto meno la Fipsas aveva preso parte a riunioni o incontri circa l’argomento; con la medesima risposta del 26 agosto (allegata alla diffida, ndr), richiamando la pesantissima situazione nazionale che ha generato il totale blocco dei ripopolamenti ittici, producendo ingenti danni al settore della pesca sportiva (e non solo), la scrivente Federazione respingeva inequivocabilmente la proposta di convenzione con il Parco di Montemarcello Magra Vara

motivandone dettagliatamente le ragioni, estese a Regione Liguria e ai soggetti interessati. In data 3 settembre 2021, nonostante il rigetto di cui al punto precedente, veniva pubblicata sull’albo pretorio del Parco di Montemarcello Magra Vara la deliberazione di consiglio n. 10 del 26 agosto 2021 (anch'essa allegata e trattata in questo articolo) dove si attesta falsamente che la Fipsas, contattata prima per le vie brevi e successivamente mediante lo svolgimento di un incontro informativo, ha dato la propria disponibilità per collaborare nelle attività previste nel progetto Life Streams mediante sottoscrizione di apposita convenzione. L’adesione di Fipsas viene altresì trascritta, illecitamente, nello schema di convenzione che è parte integrante e sostanziale dell’atto pubblico in argomento”.

Con l'atto di diffida, la Fipsas invita la presidente Landini ad annullare la delibera del 3 settembre attraverso lo strumento dell'autotutela “nelle parti che riguardano la scrivente Federazione, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione (4 settembre, ndr), avvisando che decorso inutilmente tale termine, agiremo nelle sedi giudiziarie competenti, anche per il risarcimento dei danni subiti e subendi”.



“Nelle more di un urgente chiarimento che sollecitiamo a Regione Liguria – si legge ancora -, il presente atto di diffida nei confronti di codesto Ente Parco deve intendersi esteso ad eventuali azioni di prelievo volte all’eradicazione della specie Salmo trutta (Trota fario europea) ricompresa tra le specie ittiche destinatarie di tutela incluse nella tabella A lett. c) e d), allegato e parte integrante della vigente Legge regionale Liguria 1/04/2014, n. 8 'Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico'. In particolare, per l’intero territorio della provincia della Spezia, le misure di tutela, in ordine alla misura minima per il prelievo e al numero di capi trattenibili, sono state derogate in senso restrittivo quindi a maggiore salvaguardia della specie Salmo trutta (Trota fario europea), in forza del vigente Decreto del Dirigente Regione Liguria n. 976 del 19 febbraio 2021. Infine, nel richiamare la vigente normativa di settore (regionale, nazionale ed europea), ribadiamo che gli atti di convenzione con gli Enti Pubblici, a maggior ragione laddove si prevedano rapporti di carattere finanziario, possono essere stipulati esclusivamente dalle associazioni riconosciute ex lege ovvero iscritte negli appositi albi istituzionali regionali e nazionali (cfr. registro CONI / ETS) non essendo assolutamente sufficiente il pre-requisito della mera 'collaborazione'”.