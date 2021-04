Deiva - Framura: a maggio percorsi a misura di bambino

Cinque Terre - Val di Vara - Il turismo di prossimità ha avuto una grande importanza durante la scorsa stagione e sarà probabilmente una risorsa fondamentale anche nei prossimi mesi. Per questo i Comuni di Framura e Deiva Marina, con il supporto di Framura Turismo e Proloco Deiva Marina, stanno ideando iniziative rivolte a questo target. Fa parte di questo filone l’adesione al progetto “Cibo&Storia #amisuradibambino”, ideato da Elisa Garfagna (project manager) e sviluppato da “101 giteinliguria.it – Gite in Liguria #amisuradibambino”, il portale di riferimento per il turismo in Liguria dedicato a famiglie e bambini.



Il progetto “Cibo&Storia #amisuradibambino” prevede la realizzazione di itinerari pensati per i più piccoli ma piacevoli anche per i genitori. Giovedì 6 maggio nel corso di una conferenza stampa presenteremo i percorsi #amisuradibambino che abbiamo pensato per i Comuni di Framura e Deiva Marina e che saranno fruibili da tutti in completa libertà e autonomia, senza costi e senza prenotazioni. Sabato 8 Maggio si svolgerà invece l’inaugurazione vera e propria dei percorsi, in presenza di quanti vorranno provare per la prima volta gli itinerari con i loro bambini. I percorsi #amisuradibambino di Framura e Deiva Marina saranno fruibili liberamente e gratuitamente da tutti già a partire da Domenica 9 Maggio.