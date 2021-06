Da Corniglia alla tavola di chi è meno fortunato: arriva il "Latte della bontà"

Cinque Terre - Val di Vara - Arriva il "Latte della bontà". Un gesto generoso che parte da Corniglia e arriva fino alla Spezia animata dal cuore enorme della comunità delle Cinque Terre. Si tratta di un impegno importante che garantirà alle persone meno fortunate di avere una fornitura di questo bene fino a giugno 2022.

Ed è una grande operazione di generosità nata alle Cinque Terre che coinvolge la parrocchia di San Pietro, nel cuore di Corniglia. Il filo conduttore di tutta l'iniziativa è il rapporto tra la comunità parrocchiale, la rinata locale Pubblica assistenza e il legame con la Pubblica assistenza della Spezia.

Ma oltre al gesto, che prevede la consegna di 180 litri di latte al mese, (qui un primo cenno all'iniziativa) la comunità parrocchiale in vista della festa del santo patrono consegnerà ai fedeli una lettera in cui vengono illustrati lo spirito e le modalità per aderire all'iniziativa.

Ecco il testo della lettera che verrà consegnata il 29 giugno a Corniglia

Quest’anno per festeggiare il nostro patrono San Pietro, oltre al ricco programma delle attività e delle manifestazioni che si svolgeranno durante la giornata, la Parrocchia di Corniglia ha pensato anche di rivolgere un pensiero di gioia e di sollievo anche a chi in questo momento particolare soffre e a difficoltà ad affrontare in modo sereno questo particolare periodo.

Il gemellaggio instaurato dalla nostra Pubblica Assistenza con la Pubblica assistenza della Spezia ci ha portato a sapere che da tempo il sodalizio spezzino provvede a sostenere con derrate alimentari un centinaio di famiglie che a causa della pandemia Covid-19 versano in una situazione economica finanziaria di grave intensità non riuscendo a soddisfare neanche i bisogni alimentari.

Il vice presidente nonché responsabile di questa iniziativa della Pubblica assistenza spezzina è il nostro amico diacono Inaco Bianchi.

E proprio parlando con lui e visitando all’interno della loro sede questa grande dispensa ci siamo accorti che tra i tanti prodotti, pasta, pelati, scatolame, pane, carne, ect. mancava proprio il latte.

Uno più uno uguale due.

Ci siamo offerti come consiglio parrocchiale di provvedere noi di Corniglia a far pervenire per un anno 180 litri di latte ogni mese per 12 mesi fino al prossimo giugno 2022.

Cosi partendo proprio dal giorno della nostra festa di San Pietro un nostro amico rifornitore alimentare consegnerà in via Carducci sede della pubblica assistenza spezzina i primi 180 litri di latte offerto dalla comunità cornigliese.

Il costo complessivo dell’operazione "Il latte della bontà", che superara i 2mila litri di latte che verranno consegnati per i prossimi 12 mesi, ammonta a 1.550 euro . Aderisce all’iniziativa la Pubblica Assistenza di Corniglia.

Tutte le famiglie, le persone di Corniglia che volessero partecipare alla raccolta fondi per sostenere questa iniziativa possono prendere contatti con padre Matteo, Mariangela, Cesare, Domenica, Massimo, Dorka, Annamaria e Alberto. San Pietro ci protegga"