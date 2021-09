Corniglia si arricchisce un'icona mariana dedicata all'accoglienza

Cinque Terre - Val di Vara - "Bruna sono ma bella". Una nuova icona mariana che porta in grembo un bambinello arricchisce San Bernardino, santuario mariano di Corniglia. La particolarità di questa raffigurazione è data dalla pelle bruna della madonna e del bambinello.

Il santuario ospita tutte opere realizzate tra il 1600 e il 1700. L'ultima arrivata è stata realizzata nel 2021 e va ad unirsi con tutta l'enciclica di Papa Francesco legata all'accoglienza e alla multiculturalità: un messaggio forte dal punto di vista cristiano.

Il titolo "Bruna sono, ma bella" dal Cantico dei Cantici, realizzata da don Angelo Bottali e donata dal dottor Alberto Castagneto. Il quadro che misura 70x100 è eseguito su fogli d'oro ad incisione e riporta, come detto, una madonna con il bambino in braccio, cara ai fedeli cornigliesi.

Anche Corniglia è devota alla Madonna delle Grazie e proprio oggi sono cominciate le celebrazioni che proseguiranno il 6, 7 e 8 settembre per proseguire nell'ultima data del 12 settembre. Le giornate sono scandite da una serie di celebrazioni e un pellegringaggio. Quest'oggi la madonna con il bambino è stata mostrata per la prima volta ai fedeli. Lunedì ci sarà la recita del rosario alle 21 mentre martedì, 7 settembre, è in programma il pallegrinaggio da Corniglia al santuario con ritrovo alle 17.45 nel piazzale della chiesa. Alle 19.15 al santuario verranno accolti i pellegrini che si riuniranno in un momento conviviale. Nel giorno dell'8 settembre, al santuario di Nostra Signora delle Grazie alle 11 si terrà la messa solenne. Alle 15.30 la messa e poi alle 16.30 i vespri. Alle 17 poi si terrà un concerto di musica sacra con il tenore Guido Cariola e il soprqano Akiko Fujto Cariola. Infine, il 12 settembre si terranno le messe alle 9.30 e alle 16 al santuario di Nostra signora delle Grazie.