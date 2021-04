Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare: in via di ultimazione i lavori sul sentiero

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono i lavori di manutenzione sui sentieri delle Cinque Terre. Sono in via di ultimazione quelli di manutenzione straordinaria sul tratto Verde e Azzurro.

"Gli interventi, a cura della ditta incaricata, sono stati pianificati dal Parco per migliorare la percorribilità del suggestivo itinerario di collegamento di costa tra i borghi di Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare, approfittando anche del minore afflusso di escursionisti dovuto alle restrizioni imposte per il contenimento del virus da Covid-19 - si legge in una nota del Parco -. Per quanto riguarda il tratto Corniglia-Vernazza sono stati realizzati il rifacimento di parti di pavimentazione e di gradini in pietra ove mancanti, la ricostruzione di muri a secco, la sostituzione di staccionate e parapetti. In vista della riapertura di questo segmento, prevista il prossimo 2 maggio, restano da eseguire gli ultimi interventi puntuali di manutenzione ordinaria che consistono nello sfalcio del verde e nella potatura di rami invadenti, nello spazzamanato e nella rimozione dei detriti, nella sostituzione di parti di parapetti".

"Anche sul tratto Vernazza-Monterosso - prosegue la nota - sono in fase di ultimazione i medesimi lavori programmati ai quali si sono aggiunti la creazione di canalette per il deflusso delle acque meteoriche e la costruzione di un ponticello in pietra e legno già realizzati.

Ancora in esecuzione le ulteriori opere all'imbocco del primo tratto a partire da Vernazza, oggetto di un movimento franoso, avvenuto nel dicembre scorso, che ha causato il distaccamento della staccionata e di una consistente porzione di muro sul quale sono stati evidenziati recentemente ulteriori crolli a monte. Gli interventi aggiuntivi previsti su questo tratto, unitamente alla risoluzione di alcune criticità causate dalla presenza degli ungulati, saranno eseguiti entro fine maggio circa".

L'aggiornamento sugli interventi programmati sulla rete escursionistica REL del Parco Nazionale delle Cinque Terre, sia ordinari che straordinari, alla pagina "Siamo a Lavorare"