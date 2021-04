Connessione potenziata per la scuola di Piana Battolla

Cinque Terre - Val di Vara - «In questo anno di emergenza sanitaria – sottolinea il sindaco Rita Mazzi – la didattica a distanza è stata strategica per portare avanti i programmi scolastici. Ne sono emerse alcune criticità, che hanno evidenziato quanto sia indispensabile, anche per le scuole, avere a disposizione una rete Internet veloce ed efficiente. Per questo abbiamo ritenuto importante investire risorse da destinare agli istituti scolastici, per implementare strumenti e disponibilità informatiche che saranno senz’altro utili anche trascorsa la pandemia».Connettività ad internet in banda ultra larga e potenziamento dell’attività didattica digitale: una novità importanteper le studentesse, gli studenti e i docenti delle scuola primaria e secondaria di Via Alcide de Gasperi di Piana Battolla. Il Comune di Follo, infatti, ha investito circa 2500€ per la connettività ad internet in banda ultralarga degli istituti scolastici che prevede nuove attivazioni di access point nei corridoi e disimpegni in modo da garantire un’efficiente e veloce connessione wi-fi in tutte le aule dell’istituto.Nello specifico è stato attivato un nuovo servizio di connettività alla massima velocità per i plessi della scuola primaria e secondaria di 1° grado della frazione per rendere più agevole la didattica integrata. “Questo intervento - spiega l’assessore all’istruzione Laura Sardi - ha la finalità di mettere le nostre scuole nella condizione di svolgere efficacemente le attività di didattica integrata digitale. Ringrazio la Preside del plesso per la collaborazione indispensabile per migliorare la connettività delle nostre scuole: un fatto importante anche per il futuro post pandemia.Un notevole upgrade della connessione esistente – continua Laura Sardi – che permetterà agli alunni costretti a stare a casa, perché positivi al Covid o che sono stati in contatto diretto con dei positivi, di poter seguire le lezioni direttamente tramite computer mentre il professore fa lezione in classe”.



Le reti scolastiche sono il risultato di interventi successici non sempre coordinati ed ottimizzati, per questo una connessione non veloce o efficiente provoca flussi dati irregolari o potenza di segnale differente in diversi punti della scuola.Da oggi, l’istituto di Piana Battolla vanta invece una connessione al passo con i tempi che arriva in tempo per le prossime prove INVALSI che esamineranno gli studenti al termine del loro percorso formativo.

Visto l’ottimo risultato, è intenzione dell’amministrazione far usufruire di questa connessione a banda larga più veloce tutte le scuole del plesso del Comune di Follo. “L'istituto comprensivo Salvo D'Acquisto, grazie ai fondi nazionali del "decreto Ristori”, - precisa la Preside Francesca Balestri - potenzia notevolmente gli strumenti per la didattica digitale integrata. Stiamo intervenendo sulla connettività, per consentire una fruizione alla massima velocità disponibile sul territorio di tutte le LIM, i PC e i tablet disponibili per la didattica. Ciò non sarebbe stato possibile nè a Follo nè a Piana Battolla senza la disponibilità dell'Amministrazione Comunale a investire dal punto di vista strutturale sugli edifici per consentirci questo ammodernamento, in tempi record. Esprimo quindi, a nome di tutta la comunità scolastica, un sentito ringraziamento.”