Confesercenti: "Ristorare operatori e lavoratori penalizzati dalla caduta del ponte"

Cinque Terre - Val di Vara - "Nei giorni scorsi abbiamo appreso dai quotidiani che, grazie all’intervento dei sindaci di Podenzana, Follo, Calice al Cornoviglio e Vezzano Ligure e grazie all’interesse dell’onorevole Paita, nei prossimi giorni gli uffici del ministero concluderanno i lavori che garantiranno l’ampliamento della convenzione attuale. Finalmente tutti i residenti del territorio, che aveva subito forti disagi dopo la caduta del ponte di Albiano Magra, potranno usufruire gratuitamente del tratto autostradale Ceparana-Santo Stefano Magra". Confesercenti La Spezia chiede alle istituzioni di prevedere l’esenzione o comunque forti agevolazioni anche per tutte le attività commerciali e produttive dei Comuni interessati. "Riteniamo opportuno ristorare operatori e lavoratori che per mesi hanno dovuto subire forti disagi quotidiani. Il comprensorio interessato dalla caduta del ponte è costituito da una forte rete commerciale e produttiva che merita attenzione e va sostenuta in quanto realtà fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la Provincia della Spezia. La gratuità del tratto autostradale in oggetto è un segnale che va nella direzione auspicata di un sostegno al mondo produttivo della bassa Valdivara, per questo chiediamo un intervento del Ministero in questa direzione".