Conclusi i lavori di somma urgenza sulle provinciali sopra Framura

Cinque Terre - Val di Vara - Si sono conclusi e di conseguenza la circolazione stradale è ripresa regolare in tutta l’area, i lavori disposti in somma urgenza dall’Amministrazione Provinciale della Spezia nella zona di Framura per la messa in sicurezza della rete viaria su tre strade di competenza provinciale. Le opere hanno interessato la gran parte dei tratti di strade provinciali presenti in zona.

Si tratta di criticità già ben evidenziate nel quadro degli interventi dell’Ente che rientravano, tutte, nella programmazione già prevista dal piano delle asfaltature valido per l’anno 2021. Il piano è un’attività generale che è in regolare corso di svolgimento in tutta la provincia spezzina. Proprio questo piano provinciale opera su tempistiche organizzate in modo da ottimizzare i lavori stessi ed evitare il più possibile disagi, limitazioni o vincoli alla circolazione stradale.



L’intervento a Framura, ovvero un anticipo del cronoprogramma già stabilito, ha riguardato una serie di interventi di messa in sicurezza a fronte di una criticità oggettiva ed inderogabile, anche evidenziata dall’ente locale e che, per questo, ha richiesto una modifica all’ordine dei lavori generali prefissati a livello provinciale.

Infatti, proprio grazie al fatto che il piano di asfaltature, per l’area di Framura, così come disposto dal cronoprogramma pluriennale per le Strade Provinciali SP 40, SP 41 ed SP 42, già prevedeva, per l’annualità in corso, un intervento complessivo su opere di messa in sicurezza, asfaltatura e segnaletica per un onere di 122 mila Euro già stanziati, è stato possibile intervenire già oggi in condizione urgente per i lavori specifici di messa in sicurezza della sede stradale.



Normalmente la tempistica dell’intervento, a fronte dello stanziamento in essere, in condizioni ordinarie prevede che si segua il normale iter di appalto, con espletamento dei tempi di gara e conseguente intervento di cantiere che, nel cronoprogramma, avrebbe quindi avuto regolare sviluppo entro l’annualità in corso.

Detto atto si è reso necessario in attesa del successivo e più completo intervento prefissato. Ad oggi è stato quindi concluso l’immediato intervento operativo, ovvero i lavori di somma urgenza disposti. Per la precisione si tratta di una serie di opere di messa in sicurezza, sulla base del citato programma già previsto, effettuate con uno stanziamento straordinario di 49 mila Euro, anticipando e modificando quindi l’iter dell’intervento già programmato nel corso dell’anno per sei delle sette segnalazioni evidenziate nell’ordinanza del Comune di Framura.



In corso d’opera l’Ufficio Tecnico della Provincia è riuscito però a garantire che anche il settimo intervento, grazie ad un’attività di razionalizzazione della spesa e di riorganizzazione ed ottimizzazione del lavoro in fase di esecuzione, potesse rientrare nello stanziamento e questo ha reso possibile che tutti gli interventi evidenziati dal Comune venissero finanziati ed eseguiti in poche settimane.