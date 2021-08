Concluse con successo le Summer Nights 2021 a Brugnato 5Terre Outlet Village

Cinque Terre - Val di Vara - Con le affascinanti note del Piero Gaddi Quartet, accompagnato dalla chitarra jazz del norvegese Bjorn Vidar Solli, protagonisti dello spettacolo “A ritmo di Jazz Europeo”, sabato 21 agosto si sono concluse con successo le Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village, il festival che per sette sabati, a partire dal 10 luglio, ha illuminato le serate estive dell’Outlet Village ligure.



Gli appuntamenti della rassegna, caratterizzati da un interessante mix tra musica e parole, hanno visto la partecipazione tra gli altri dell’attore, autore e regista teatrale Roberto Alinghieri, della celebre cantante Rossana Casale, e di musicisti del calibro di Lorenzo Cimino, Flavio Boltro, Philippe Petrucciani e Dominique Di Piazza.



Non solo musica e spettacolo, ma anche i libri e l’amore per la lettura sono stati protagonisti delle Summer Nights, grazie alla collaborazione con la casa editrice Edizioni Cinque Terre, che ha scelto il palcoscenico del festival targato Brugnato 5Terre Outlet Village per presentare, in alcuni casi in anteprima, alcuni suoi titoli in uscita.



Le iniziative di Brugnato 5Terre Outlet Village non si fermano qui, ma proseguono con una speciale promozione dedicata a tutti i clienti. Lunedì 23 agosto partono infatti i Crazy Summer Sales, l’iniziativa che permette fino al 31 agosto di fare shopping con riduzioni del 70% su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Brugnato 5Terre Outlet dallo scorso 16 agosto è tornato al tradizionale orario di apertura, tutti i giorni dalle 10 alle 20.