Comunità marinara delle Cinque Terre: "Paghiamo per un depurazione insesitente"

Cinque Terre - Val di Vara - "In queste settimane si sono lette molte dichiarazioni sull’argomento 'smaltimento acque reflue' da parte del presidente della Provincia Peracchini, nonché sindaco della Spezia e Presidente Ato; va certo dato merito di un buon attivismo. Ottime notizie per i cittadini della Spezia: “gli interventi in cantiere, con investimenti per oltre 10 milioni di euro, consentiranno, nel 2026 di avere un Golfo con acque pulite e trasparenti che potrebbe essere balneabile". Per i miracoli serve tempo". E' quanto si legge in una nota della Comunità marinara delle Cinque Terre che prosegue: "Il 28 luglio 2020, Ato e Iren, hanno congiuntamente presentato il programma degli interventi previsti dal Gruppo Iren nel quadriennio 2020-2023, in cui viene inserita come opera strategica, l’ottimizzazione del sistema fognario e depurativo delle Cinque Terre con investimenti indicati pari a 35milioni di euro. Nello stesso comunicato, l’andamento tariffario veniva definito sostanzialmente in linea, sebbene a seguito degli elevati investimenti programmati, venivano preannunciati aumenti delle tariffe: 1 per cento nel 2020, 2 per cento nel 2021, 1,8 per cento nel 2022 e 2,5 per cento nel 2023".

"Non male - scrivono ancora dal comitato - Oltre il 7 per cento in 4 anni. Del resto, alle Cinque Terre paghiamo da sempre una depurazione inesistente. Ma non è questo il punto: paghiamo, ma dateci almeno assistenza e servizi adeguati e funzionanti".

"Il decantato “depuratore” di Monterosso, non è a ciclo completo, ma uno sgrigliatore, certamente non adatto ad un’Area Marina Protetta che merita maggiori livelli di attenzione - scrivono ancora -. Ma se fosse un depuratore a ciclo completo, perché mai si vorrebbe portare gli scarichi fino a Levanto attraverso un tunnel ciclabile (pagato dal Parco e non dal gestore Acam-Iren!) quando si potrebbe scaricare direttamente a mare, così come prevedono le leggi? E gli altri paesi delle Cinque Terre, sappiamo bene che le fogne scaricano in mare da sempre a causa di impianti rotti o inesistenti. Il mare è lo stesso e quindi occorre un intervento congiunto che coinvolga tutti i nostri paesi delle Cinque Terre".

"Il nostro è un territorio in cui politici e amministratori hanno autocelebrato come grande successo il progetto di ripristino della Via dell’Amore: 800 metri. di strada comunale che riaprirà, se tutto andrà bene, dopo 13 anni di chiusura - scrivono ancora. E’ forse questo il modello a cui Provincia, i Comuni, gli Enti, il mitico Ato, intendono rifarsi per risolvere il problema degli scarichi fognari alle Cinque Terre? Non ci serve attivismo di facciata e perfezionismo, ma che vengano messe in campo le necessarie capacità gestionali ed amministrative. La soluzione definitiva, certamente non semplice e con tempi sicuramente medio lunghi, non può e non deve essere una scusa per lasciare le cose come stanno. Anche i Sindaci, pur con limitate risorse, devono impegnarsi in una battaglia che non è del singolo Comune ma di un intero Territorio (inclusi i paesi limitrofi). Non si può limitarsi alle ordinanze di divieto di balneazione".

"Chiediamo che nel mentre proseguono gli studi, i sopralluoghi e gli incontri, venga varato e diffuso quanto prima un Master Plan che indichi fattivamente i tempi ed i modi con cui si intende intervenire e che affronti gli interventi tampone urgenti per “mettere una pezza” alla situazione attuale - concludono -. Un Parco Nazionale, un’area Marina Protetta, un Territorio noto in tutto il mondo, un’attrazione turistica ed un formidabile volano economico come le Cinque Terre, non possono tollerare oltre un simile degrado".



(foto: repertorio)