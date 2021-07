Cinque frazioni e duecento famiglie da oggi hanno il metano in casa

Cinque Terre - Val di Vara - Da poche ore anche i residenti delle frazioni di Torpiana, Serò, Sasseta, Vezzola e Pieve possono usufruire del metano. In accordo con l’amministrazione comunale di Zignago, Italgas ha pianificato e realizzato la conversione della rete da gpl a gas naturale per circa 200 famiglie. Nell’ambito dei lavori, che hanno richiesto la posa di circa 20 chilometri di nuove condotte, la società ha provveduto anche alla sostituzione dei misuratori tradizionali con contatori di ultima generazione che, tra le altre funzioni, offrono la telelettura dei consumi.

"In qualità di sindaco del Comune di Zignago desidero ringraziare tutto lo staff Italgas per la grande disponibilità accordata al nostro Comune, che da oggi finalmente potrà usufruire di una cosi importante fonte di energia consentendo cosi a tutti i nostri cittadini di avere un enorme risparmio anche dal punto di vista economico", le parole del sindaco Simone Sivori.