Cinque Terre, un'estate da preparare. La Prefettura convoca gli amministratori

Cinque Terre - Val di Vara - Si è svolto oggi un incontro in video conferenza, presieduto dal Prefetto Maria Luisa Inversini, a cui hanno partecipato il Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Donatella Bianchi, i Sindaci dei Comuni di Monterosso al Mare e Vernazza, Emanuele Moggia e Francesco Villa, ed il Vice Sindaco del Comune di Riomaggiore, Oscar Bordoni. L’incontro è servito a tracciare un percorso teso a garantire la ripresa del turismo alle “Cinque Terre” in un’ottica di massima sicurezza e sostenibilità in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, compatibilmente con i protocolli anti-Covid che saranno adottati dal Governo. Nel prosieguo saranno di volta in volta affrontati i temi della mobilità, della riapertura delle attività turistiche e commerciali nonché del controllo dei litorali e dei luoghi più affollati.