Cinque Terre Walking Park, i servizi e il programma delle escursioni

Cinque Terre - Val di Vara - Cinque Terre Walking Park è ricco di appuntamenti per il mese di luglio con tantissime escursioni con guide esperte del Parco, alla scoperta della natura, delle aziende vitivinicole e del paesaggio agricolo che rientrano tra i servizi offerti dalla Cinque Terre Card.

L'appuntamento per la partenza è sempre presso uno dei Centri Accoglienza del Parco situati nelle stazioni ferroviarie dei borghi delle Cinque Terre. Le escursioni alla presenza delle guide esperte del Parco sono comprese e gratuite nella carta servizi Cinque Terre Card acquistabile anche online al link oppure presso gli Info Point presenti nelle stazioni ferroviarie delle Cinque Terre (compresi La Spezia e Levanto).

In caso di condizioni meteo avverse il calendario potrebbe subire modifiche. Si ricorda che i sentieri delle Cinque Terre sono paragonabili a percorsi di montagna e dunque sono dedicati a persone dotate di buona pratica escursionistica.

Info & Booking*: visiteguidate@ati5terre.it

Ad ogni partecipante verrà inviato il disciplinare Anticovid. Tale documento va restituito sempre via mail firmato e sottoscritto per accettazione.

Importante: si informa che sui sentieri del Parco sono vietate le calzature aperte e/o con suola liscia, ossia non provviste di suola tipo "Vibram". I trasgressori saranno puniti ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della Legge 394/91 e ss.mm.ii.

Al link mappe.parconazionale5terre.it la web app sulla rete sentieristica del Parco con l'aggiornamento in tempo reale sulla percorribilità, la mappa e le schede tecniche con la descrizione dei percorsi.



