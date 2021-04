Cinque Terre Express, i costi e i servizi della Card

Cinque Terre - Val di Vara - Il 1° maggio è la festa del lavoro ma per il Cinque Terre Express sarà invece il ritorno all'opera. Il servizio ferroviario realizzato da Trenitalia insieme a Regione Liguria domani infatti riprende a scorrazzare lungo la riviera spezzina. Le corse giornaliere tra Levanto e La Spezia collegheranno direttamente, ogni 20 minuti circa, dalle 9 alle 19, i borghi di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Il servizio Cinque Terre Express è uno di quelli garantiti dalla Carta servizi Cinque Terre Card MS treno, frutto della convenzione tra Parco nazionale e Trenitalia. La Card (acquistabile qui https://card.parconazionale5terre.it/, al pari della versione trekking), dà diritto ai seguenti servizi:



l'accesso in seconda classe ai treni regionali e regionali veloci (esclusi i treni IC/ICN/FB) nella tratta Levanto - La Spezia (e viceversa);

l'accesso all'area Parco;

visite guidate secondo programmazione;

percorsi Naturalistico Poetici Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre secondo programmazione;

l'utilizzo del servizio bus gestito da ATC all'interno dei paesi;

uso dei servizi igienici gratuitamente nei Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso (per in non possessori il costo è di 1 euro);

partecipazione ai laboratori del Centro di Educazione Ambientale del Parco, secondo programmazione;

navigazione ad internet WI-FI negli Hot Spot del Parco;

ingresso con tariffa ridotta ai Musei Civici della Spezia (Amedeo Lia, Castello San Giorgio, CAMeC, Sigillo, Palazzina delle Arti, Etnografico, Diocesano).



I costi

Tariffario in vigore dal 1° maggio 2021 al 1° novembre 2021

Carta Treno MS 1 giorno Adulti: 16.00 Euro

dai 12 ai 69 anni di età

valida fino alle ore 24 del giorno di convalida



Carta Treno MS 2 giorni Adulti: 29.00 Euro

dai 12 ai 69 anni di età

valida fino alle ore 24 del giorno successivo a quello di convalida



Carta Treno MS 3 giorni Adulti: 41.00 Euro

dai 12 ai 69 anni di età

valida fino alle ore 24 del 2° giorno successivo a quello di convalida



Carta Treno MS 1 giorno Ragazzi: 10.00 Euro

dai 4 ai 12 anni non compiuti e gruppi scolastici fino alle medie inferiori

valida fino alle ore 24 del giorno di convalida



Carta Treno MS 1 giorno Anziani: 13.00 Euro

dal compimento dei settant'anni

valida fino alle ore 24 del giorno di convalida



Carta Treno MS 1 giorno Famiglia: 42.00 Euro

per nuclei familiari con 2 adulti e 2 ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti

valida fino alle ore 24 del giorno di convalida