Celebrazioni vescovili: da Brugnato a Santa Rita

Cinque Terre - Val di Vara - Oggi Brugnato celebra la festa solenne del proprio patrono San Pasquale Baylon. Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, che alle 18, accolto dal parroco e dai canonici del capitolo, celebra la Messa pontificale nella concattedrale dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano. Ma il mese di maggio, oltre alle celebrazioni mariane di cui parliamo a parte, è anche il mese di numerose altre ricorrenze tra le quali, sabato prossimo, è molto sentita dai fedeli la festa di Santa Rita da Cascia. Alla Spezia, nel quartiere dei Vicci, esiste da molti decenni la chiesa-santuario dedicata alla santa, dove per l’occasione si tiene il rito della “benedizione delle rose” e della consegna ai bambini. Il vescovo sarà a Santa Rita sabato alle 18 per la celebrazione della Messa solenne. Diverse, nel prossimo fine settimana, saranno anche le Messe con conferimento della Cresima. Il vescovo le celebrerà venerdì alle 18 a Sant’Anna del Felettino e sabato alle 11 a Ponzano Madonnetta. Domenica prossima, solennità di Pentecoste, è tradizione diocesana che le Cresime siano conferite nelle due città vescovili della Spezia e di Sarzana. Alla Spezia, in cattedrale, stante l’alto numero dei cresimandi, le celebrazioni saranno due: alle 10.30 e alle 16. A seguire, alle 18, il vescovo conferirà le Cresime nella basilica concattedrale di Sarzana.