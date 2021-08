Cassego, venerdì incontro del clero

Cinque Terre - Val di Vara - L’estate della casa di Cassego, pur ancora ridotta a causa della situazione che attraversa il Paese, è tornata per gradi verso un livello di normalità. Rientra in tale cammino la ripresa, dopo l’interruzione forzata del 2020, dell’incontro annuale del clero con il vescovo. Sacerdoti e diaconi permanenti si ritroveranno quindi venerdì prossimo al centro “San Pio X” per una giornata di riflessione e di preghiera nella fraternità, organizzata a cura del seminario vescovile. Sarà il vescovo Luigi Ernesto Palletti a tenere la relazione, con inizio alle 9.30. Alle 11 seguiranno la celebrazione della Messa al campo e, infine, il pranzo in comune. Ed è sempre anche l’occasione per ricordare i sacerdoti e i diaconi che, nel corso dell’anno, festeggiano significativi anniversari della loro ordinazione. Di fatto, anche se ancora in modo informale, l’incontro di Cassego segna così l’avvio del cammino di ingresso nel nuovo anno pastorale.