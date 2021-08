Cassego, tre giorni di formazione per gli animatori

Cinque Terre - Val di Vara - Da lunedì 19 a mercoledì 21 agosto saranno alla casa diocesana di Cassego, in comune di Varese Ligure, alcune decine di animatori e di educatori della pastorale giovanile delle parrocchie. Tra loro, anche molti giovanissimi, formatisi a propria volta nei “campi” di Cassego degli anni scorsi. L’incontro, “Ripartire insieme”, è promosso dalla Pastorale giovanile diocesana con Azione cattolica e Centro diocesano vocazioni. Tre verbi saranno al centro del programma formativo della “tre giorni”: ascoltare, condividere, camminare insieme. Nei tre giorni, ci sarà un collegamento video con don Daniele Banzato, di “Nuovi Orizzonti”, che già altre volte ha collaborato con la diocesi, mentre don Franco Pagano, rettore del seminario, terrà alcune meditazioni in presenza. Ai partecipanti farà visita il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Per partecipare occorre contattare il proprio parroco. Per ogni possibile informazione, comunque, scrivere a pastoralegiovanilesp@gmail.com oppure telefonare a Marta (tel. 333.4049217).