Carpena, un piccolo giardino sui resti del castello

Cinque Terre - Val di Vara - Le restrizioni imposte, in tempo di Covid, al movimento delle persone, quantomeno un utile risultato lo conseguono: quello di portare molti, desiderosi di muoversi a piedi, a conoscere o conoscere meglio il proprio territorio. Se folte presenze nell’area Tramonti-Cinque Terre appaiono scontate, non si pensava a un’affluenza consistente su sentieri interni. Come nel caso del sentiero CAI501 nel tratto dalla Foce a Carpena attraverso Castè. Un’occasione anche per visitare altri borghi con brevi deviazioni. Ammirata in particolare, sulla sommità del colle di Carpena dove sorgeva il castello, la cura prestata all’area verde ed a quella archeologica, protetta da recinzione, nella proprietà della Chiesa. Il custode, Giovanni Albertelli, ha creato un gradevole giardino ornato di fiori e statuette e con richiamo al santo cui è intitolata la parrocchia, Nicola da Bari.



Luciano Bonati