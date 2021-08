Calice, dibattito sulle opportunità legate alla rete sentieristica

Cinque Terre - Val di Vara - Martedì 24 agosto alle 18.30 al castello di Calice al Cornoviglio si terra un dibattito sul tema “La rete sentieristica in Val di Vara: opportunità per comunità locali e attività economiche. Facciamo il punto della situazione". Intervengono Paolo Nardini, vice sindaco Comune di Calice al Cornoviglio, Silvano Zaccone presidente Consorzio Il Cigno, Carlo Mazza presidente Sottosezione Val di Vara - Riviera CAI La Spezia e Diego Osserini presidente Associazione Antichi Sentieri liguri. Evento realizzato da Il Cigno in collaborazione con Comune di Calice al Cornoviglio, Club Alpino Italiano - Sezione della Spezia e Associazione Antichi Sentieri Liguri.

L’evento è inserito nella manifestazione "I Castelli ritrovati - IV edizione" organizzata da Il Cigno in collaborazione con il Comune di Calice al Cornoviglio e la Cooperativa ZOE.