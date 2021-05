Cai, presentata la nuova carta dei sentieri della Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Con l’approssimarsi della stagione estiva ma, soprattutto, per salutare l’avvio di una fase che possa auspicabilmente lasciarsi alle spalle il terribile periodo emergenziale che stiamo ancora vivendo, il Cai della Spezia ha voluto lanciare un segnale di ripresa della vivibilità e della fruibilità del nostro territorio, in particolare di quello della Val di Vara.

Presso la Corte del Museo Diocesano di Brugnato, infatti, si è svolto un incontro molto partecipato (pur nel rigoroso rispetto delle normative anti Covid) per la presentazione della nuova carta dei sentieri della Val di Vara realizzata dalla sezione spezzina del Cai.

Dopo i saluti del sindaco di Brugnato Corrado Fabiani, gli autori della carta Luca Galuppini e Alfredo Gattai, sollecitati dalla moderatrice Laura Ivani, hanno illustrato contenuti e obiettivi della nuova iniziativa editoriale, che “chiude il cerchio” rispetto alla restituzione grafica operata dal Cai della Spezia delle rete sentieristica territoriale inserita nella REL (rete escursionistica ligure).

Un lavoro estremamente impegnativo, lungo cinque anni e migliaia di km percorsi a piedi e in auto, fatto di innumerevoli sopralluoghi, anche notturni, per effettuare i rilievi necessari alla costruzione, prima digitale poi cartacea, della mappa.

Un’attività che ha portato alla luce una Val di Vara tutta da scoprire, articolata in 1000 km di itinerari ricchi di elementi storico-culturali da approfondire e valorizzare, forse meno “comodi” rispetto ad altri contesti territoriali ma sicuramente affascinanti.

Un’attività, come messo in evidenza dal reggente della sottosezione Cai Carlo Mazza, che ci insegna come per mantenere in vita le aree interne, in termini di salvaguardia del territorio, presenza dei servizi essenziali e fruizione turistica, sia indispensabile una collaborazione attiva fra amministrazioni locali e mondo associativo.

Il presidente del Cai spezzino Alessandro Bacchioni, infine, ha ricordato le tante iniziative assunte dall’associazione nel corso della pandemia per valorizzare il “trekking di prossimità”, una modalità sempre più utilizzata che ha contribuito non poco ad accrescere la conoscenza e consapevolezza dei valori culturali ed ambientali di cui è ricco il nostro territorio.

Per tutti gli interessati (escursionisti, operatori, amministrazioni, turisti, distributori), la carta dei sentieri della Val di Vara è disponibile presso la sede spezzina del Cai in via Napoli 156 (n. tel. 0187/22873, email cailaspezia@libero.it).