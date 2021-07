Caccia al tesoro a Corniglia: largo ai piccoli

Cinque Terre - Val di Vara - Corniglia si è trasformata in una grande caccia al tesoro. Oltre 120 ragazzi del campus Don Bosco con i loro accompagnatori e capitanati da don Fabrizio di Loreto, divisi in otto squadre hanno invaso per tutta la mattinata di ieri le scale le piazze e i carugi del borgo delle 5 terre mescolandosi con i turisti e la gente del luogo. "Una grande festa di gioventù .Bisognava trovare 13 tesori della storia di Corniglia, disseminati in ogni pietra, chiesa portale fontana del paese. Un modo di scoprire la storia del luogo divertendosi - dice Alberto Codeglia della parrocchia di san Pietro di Corniglia -. È un gemellaggio profondo quello che lega i Salesiani di La Spezia con il paese rivierasco. Da anni i sacerdoti Salesiani e per primo don Fiorenzo vengono a celebrare Messa a Corniglia e da anni vari gruppi sono stati accolti in paese. Per la cronaca i vincitori con più risposte azzeccate sono stati quelli della quarta squadra. Per tutti poi merenda con focaccia e salame e una fetta d anguria".