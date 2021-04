Brugnato, dal 3 maggio cambia il calendario della raccolta porta a porta

Cinque Terre - Val di Vara - Acam Ambiente informa che, in accordo con l’amministrazione comunale, a partire dal 3 maggio nel comune di Brugnato cambierà il calendario di raccolta porta a porta delle utenze domestiche e non domestiche.

Questa nuova organizzazione si è resa necessaria per introdurre alcuni fattori di razionalizzazione ed efficientamento del servizio, al fine di migliorare ulteriormente i risultati della raccolta differenziata che sono in costante crescita, dal 2015 ad oggi, grazie all’impegno dimostrato dai cittadini.

Il nuovo calendario non modifica gli orari di esposizione. Viene anticipata la raccolta dell’organico al lunedì, in modo da ridurre la permanenza del rifiuto in casa nel fine settimana, e posticipata la raccolta del rifiuto residuo non riciclabile al martedì. Mentre per il vetro la raccolta verrà effettuata il sabato e non più il giovedì.

I nostri incaricati passeranno a domicilio per distribuire i nuovi calendari che possono essere scaricati dalla home page del sito internet di Acam Ambiente www.acamambiente.com.

Dal 3 maggio saranno consultabili anche tramite l’App EcoIren.