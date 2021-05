Brugnato 5Terre Outlet Village riapre nei weekend e festivi

Cinque Terre - Val di Vara - Brugnato 5Terre Outlet Village in seguito alla decisione del Governo di permettere le aperture di Outlet e Centri Commerciali nei fine settimana e nei giorni festivi, torna al calendario di aperture tradizionale, dal lunedì alla domenica. A partire dal 22 maggio si potrà quindi tornare a fare shopping in tutta sicurezza tra le vie dell’Outlet Village ligure

tutti i giorni della settimana (dalle 10 alle 20). Un segnale importante di ripartenza che anticipa e fa vedere all’orizzonte il tanto atteso ritorno alla normalità. La riapertura nei weekend coinciderà con la partenza della Black Week, la speciale

promozione che permetterà ai possessori di VIP Card, da lunedì 24 maggio a domenica 30, di effettuare i propri acquisti, usufruendo di eccezionali riduzioni fino al 50% sul prezzo outlet, su una selezione di articoli fortemente rappresentativi dei brand aderenti all’iniziativa, appartenenti alle nuove collezioni Primavera – Estate. Un’ottima occasione per rinnovare a prezzi convenienti il proprio guardaroba in vista dell’arrivo dell’Estate.



Brugnato 5Terrre Outlet Village, anche grazie ad iniziative come questa, continua a rappresentare un punto di riferimento per tutti gli amanti della moda, un luogo accogliente e tranquillo dove poter passeggiare e trascorrere il tempo libero, dove poter fare shopping a prezzi ridotti e in tutta sicurezza. Questo grazie alle numerose misure adottate nei mesi scorsi, come ad esempio la continua sanificazione della struttura, l’applicazione dei percorsi a “senso unico” per limitare gli incroci tra persone, la possibilità di ritirare gratuitamente le mascherine – necessarie per accedere ai negozi - presso l’infopoint, l’installazione dei dispenser di gel igienizzante. Accorgimenti e buone pratiche utili a garantire sempre la massima sicurezza all’interno dei negozi e per le vie del Centro.