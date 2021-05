Borghetto, la maggioranza: "Da Primavera Borghettina considerazioni surreali"

Cinque Terre - Val di Vara - "Le accuse all'amministrazione comunale contenute in un articolo apparso su varie testate a firma del Gruppo di opposizione "Primavera Borghettina", ci appaiono, a dir poco, surreali. Nel citato articolo, la fantasiosa ricostruzione di ciò che avvenuto in sede di Consiglio Comunale la sera del 29 aprile, non tiene conto del fatto che tutti i presenti hanno sentito e visto". E' quanto si legge in una nota del gruppo consigliare di maggioranza del Comune di Borghetto Vara che prosegue: "E' vero, un consigliere della maggioranza ha ecceduto nella forma lessicale nel manifestare le proprie opinioni sui rilievi al bilancio avanzati dal capogruppo dell'opposizione, ma ciò che è stato detto risulta, come per altro richiesto, dal verbale redatto dal Segretario Comunale. Non ci risultano né parolacce né, tanto meno, aggressioni di sorta, mentre ci sono ben chiare alcune censurabili provocazioni di parte avversa, non fosse altro per la notevole differenza d'età tra chi le ha pronunciate e chi le ha ricevute. Alla luce di quanto sopra, siamo anche noi in grado di effettuare "valutazioni" sull'accaduto che, considerando il luogo e le circostanze, avrebbe trovato miglior collocazione nell'oblio".