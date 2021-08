Azione cattolica, si conclude il 'campo adulti' a Cerreta di Carro

Cinque Terre - Val di Vara - Si conclude oggi all’Oasi delle suore Gianelline della Cerreta di Carro, località natale del loro fondatore sant’Antonio Gianelli, la “due giorni” estiva del settore adulti dell’Azione cattolica diocesana. La “due giorni”, alla quale hanno preso parte numerose famiglie di varie parrocchie, ha avuto per tema l’argomento teologico dei “Novissimi”, argomento sviluppato da don Luca Sardella, assistente del settore giovani dell’Azione cattolica di Chiavari, e da Antonio Postorino, docente all’Istituto superiore di Scienze religiose della Liguria. L’iniziativa, come negli anni precedenti, pone le basi per la ripresa dell’attività associativa nel prossimo autunno.